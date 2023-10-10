نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن صقر: القائمة الموحدة الطريق لإنقاذ الزمالك ولبيب قائد طول عمره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد حسن صقر الرئيس السابق للمجلس القومي للرياضة أنه يثق في القائمة الموحدة التي ستخوض انتخابات النادي المقبلة.

وأضاف أن هناك تكاتف من الجميع خلف القائمة لإعادة نادي الزمالك لمكانته المعهودة، وشدد على ضرورة تكاتف الجمعية العمومية خلف القائمة لأنها الطريق لإنقاذ الزمالك.

وتابع المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة سابقا أن الكابتن حسين لبيب كان الاصغر سنا فى مجموعة أسرة اليد إلا أنه كان القائد الناجح والمفكر العبقري.

وتضم القائمة كل من حسين لبيب على منصب الرئيس، وهشام نصر على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وحسام المندوه على منصب أمين الصندوق وكل من، أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم وحسين السيد ومحمد طارق وكل من رامي نصوحي وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر في العضوية تحت السن.