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أحمد جودة - القاهرة - كشف المصري محمد النني، المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن تأسيس نادي في إنجلترا باسمه.

محمد النني يؤسس ناديًا في إنجلترا

وأوضح محمد النني صاحب الـ31 عامًا، أنه أسس ناديًا باسمه، وذلك لرعاية المواهب الشابة في إنجلترا.

وكتب محمد النني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نقدم لكم نادي النني لكرة القدم – حيث تلتقي الموهبة بالفرصة!، يسعدنا أن نعلن عن تشكيل نادي النني لكرة القدم، وهو مجتمع رياضي ديناميكي وشامل مخصص لرعاية المواهب الشابة في الفئة العمرية من 16 إلى 25 عامًا.".

واستكمل: "مع شغفه باللعبة الجميلة والالتزام بتطوير نجوم الغد، النني قام بإعداد نادي ليكون المنصة التي تصبح فيها الأحلام حقيقة".

واختتم: "انضم إلينا في هذه الرحلة المثيرة حيث نقدم تدريبًا من الدرجة الأولى وبيئة داعمة وفرصًا لا مثيل لها لتشكيل مسيرتك الكروية. سواء كنت نجمًا صاعدًا أو رياضيًا طموحًا، نادي النني هو المكان المناسب لك. استعد للحدث".