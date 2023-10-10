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أحمد جودة - القاهرة - تعادل السكة الحديد وراية في مباراة مثيرة بدورى القسم الثاني

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد مع نظيره فريق راية بقيادة محمد حليم على ستاد السكة الحديد بهدفين لكل منهما في مباراة عصبيه في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد السكة الحديد ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى القسم الثاني المجموعة الأولى.

تشكيل السكة

دخل فريق السكة الحديد اللقاء بتشكيل تكون من..



يوسف رحومه، عبد الله جمعة، مصطفى عبد الوهاب، باسم عادل، بهاء مجدي، أحمد ربيع،محمد جمال الكارته، محمد اشرف، محمد نادي، جون ايفري، محمود عبد العاطي.



وتواجد في البدلاء محمود الالماني، محمد حسين عضل، المتولى محمود، محمد جمال الكارته،عمر صلاح، محمود كلشط، محمد عصام، ابراهيم عبد الخالق، محمود عقل.

تشكيل رايه

بينما دخل فريق راية اللقاء بتشكيل تكون من

محمد مرسي، كريم عباس، احمد عبد الرحمن، محمد رضا،رامز زيدان، محمد عادل، احمد عادل، عمرو جمعه،احمد مصطفى،محمد السيسي، طه نادي.



وتواجد في البدلاء اسلام طارق، اسلام رشاد، محمد الفقي، كريم رافت،خالد قمر، ابو بكر سيلا، محمد عرابي، محمد السعيد،محمد امبابي.



انتهى الشوط الأول بتقدم فريق راية بهدف دون رد سجله طة نادي في الدقيقة 4.

وتعادل السكة الحديد في الدقيقة 14 بهدف ذاتى من مدافع راية من عرضية محمود كلشط بالشوط الثاني.



وتمكن البديل ابو بكر سيلا من تسجيل الهدف الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لفريق رايه .



وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع احتسب الحكم محمد ناصر عباس ركلة جزاء اثر عرقلة مهاجم السكة محمد عصام استطاع باسم عادل من تسجيل الهدف الثاني.

بهذه النتيجة يترفع رصيد السكة الحديد عند النقطة 5 محتلا المركز الخامس ويرتفع رصيد راية عند نقطتين محتلا المركز السادس عشر.



وأدار اللقاء الحكم محمد ناصر عباس حكم ساحه وعاونه عادل ماهر مساعد أول، ومحمد القراقص مساعد ثاني وعلي طلبه حكم رابع، والدكتور محمد عقرب مراقب مسابقات وعماد الالفى مراقب حكام.

ترتيب المجموعة

1- بتروجيت 9 نقاط

2- لافيينا 7 نقاط

3- غزل المحلة 7 نقاط

4- حرس الحدود 7 نقاط

5- وي 6 نقاط

6- السكة الحديد 5 نقاط

7- القناة 4 نقاط

8- وادي دجلة 4 نقاط

9- بروكسي 4 نقاط

10- دكرنس 4 نقاط

11- البترول 3 نقاط

12- مكادى 3 نقاط

13- طنطا 3 نقاط

14- اسوان 3 نقاط

15- ابو قير 3 نقاط

16- راية نقطتين

17- مصر للمقاصة نقطة

18- النصر نقطة

19- جمهورية شبين نقطة

20- النجوم نقطة