نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. يوسف حسن يفتح النار على إدارة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شن اللاعب يوسف حسن مهاجم نادي الزمالك، هجومًا ناريا على مسئولو القلعة البيضاء، بسبب معاناته من الإهمال بعد الإصابة التي تسببت في غيابه عن الملاعب منذ فترة طويلة.

ونشر يوسف حسن بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أنا بس هتكلم كلمتين والواحد ساكت متكلمتش من ساعة متصابت أنا ولا حد بيسأل فيا ولا حد بيطمن عليا دون ذكر أسامي".



وتابع: "انا مقصرتش مع حد ولا عمري حد شاف مني حاجه وحشه أولا انا اتصبت في ماتش المقاولون العرب في الكاحل، تمام اتعالجت يومين وبعدين روحت المنتخب الشباب اتخبط فيها تاني".



وواصل: "الإصابة تم تشخيصها إني عندي قرحة فالكاحل محتاجه ليزر وكل ما اكلم حد يقولي النادي مفهوش فلوس".

وشدد مهاجم الزمالك: "أنا بقالي خمس شهور قاعد في البيت مفيش حد عارف يعملي عملية ب 150 ألف جنيه لدرجة إني قولت عاوز فلوسي وأنا هعملها علي حسابي ".



وأردف: "وتاني مره أقول حسبي الله ونعم الوكيل فالي قال إصابة مزمنه، انت كده بتدمرني، أنا معملتش حاجه وحشه اللي قال كده يثبت إنها مزمنة وانا هوريلو التقرير والاشعات".



واستكمل: "نفسي افهم ليه بيحصل كده أنا مقصرتش بنقطة عرق واحدة، وأنا بلعب مع نادي الزمالك، لعبت خمس ماتشات كسبنا الخمسة الحمدلله، يعني مقصرتش بأي حاجة".



واختتم يوسف حسن: "عمتا أنا في انتظار، حد من مسئولي النادي يكلمني، وهعمل العملية وهرجع أحسن من الأول بإذن الله، وأنا بحب جمهور الزمالك من قلبي فعلا شكرا ".