نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إشبيلية يعلن تعيين دييجو ألونسو مديرا فنيا للفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتمت إدراة نادي إشبيلية التعاقد مع دييجو ألونسو مديرا فنيا للفريق وذلك عقب إقالة مدربه خوسيه لويس مينديليبار.

وأعلن الفريق الأندلسي في بيان نُشر على موقعه الرسمي: "توصّل النادي إلى اتفاق مع دييجو ألونسو يقضي بتولي المدرب الأوروغواياني تدريب الفريق لنهاية الموسم".

وأضاف: "من المقرّر أن يقود ألونسو تدريب الفريق اليوم للمرة الأولى".

وسبق لصاحب (48 عامًا) تدريب العديد من الأندية على غرار بينارول الأوروجواياني وأوليمبيا الباراجواياني وباتشوكا ومونتيري المكسيكيين وإنتر ميامي الأميركي ومنتخب أوروجواي.

وسيقود دييجو ألونسو أول جلسة تدريبية له مع فريقه الجديد، المقرر إجراؤها في الساعة 8:00 مساءً في مدينة خوسيه رامون سيسنيروس بالاسيوس الرياضية.

وكانت آخر تجربة تدريبية لدييجو ألونسو، تدريب منتخب أوروجواي، قبل أن يرحل عن منصبه في فبراير 2023، بعد أن فشل معهم في اجتياز دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

