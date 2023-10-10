نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يخاطب اتحاد الكرة ليؤكد صحة توقيعه مع هذا الثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أرسل مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة ليؤكد علي صحة تعاقده مع الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

تواصل مسؤول المصري مع الاتحاد لمحاولة الوصول إلى حل لإنهاء أزمة الثنائي وتحديد موعد أخر للتحقيق مع اللاعبان خلال هذا الأسبوع أو بداية الاسبوع المقبل.

وفي سياق أخر علق رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري، على أزمة عدم قيد الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور في القائمة.

قال رجب عبد القادر في تصريحات تليفزيونية: "موقف النادي المصري سليم بخصوص قيد أحمد عيد وأحمد أيمن منصور"

واختتم: "الثنائي أبدى رغبة في الانتقال للنادي المصري، واتحاد الكرة ليه وجهة نظر تانية ولكن النادي المصري له حق كبير هيحصل عليه النادي المصري"