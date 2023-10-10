اتحاد الكرة ينعى رئيس لجنة حكام الإسكندرية السابق

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أحمد جودة - القاهرة - نعى مجلس إدارة اتحاد الكرة والمدير التنفيذي وجميع العاملين، محمد فتحي الحكم الدولي ورئيس لجنة حكام الإسكندرية السابق الذي وافته المنية اليوم، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

وكان الحكم الدولي هو أحد الأساطير داخل المنظومة التحكيمية وأيضا في نادي الاتحاد السكندري وقدم الكثير على مستوى الساحة الرياضية قبل وفاته.

ولاقى خبر وفاته حزنا كبيرا بين أسرة التحكيم في الإسكندرية خصوصا مع خبرته الكبيرة التي قدمها لهم أثناء عمله.

منطقة الإسكندرية تنعى الحكم محمد فتحي

وقدمت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، النعي لرئيس لجنة حكام الإسكندرية سابقا.محمد فتحي.

وأصدر مسؤولو منطقة الإسكندرية لكرة القدم، تعليمات لجميع حكام المباريات التي تقام غدا الأربعاء، في الإسكندرية، بالوقوف دقيقة حداد على روح محمد فتحي.