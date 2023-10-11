نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب طوفان الأقصى.. رئيس نابولي يطالب بنقل كأس السوبر الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت وسائل إعلام إيطالية إلى أوريليو دي لورينتيس رئيس ومالك نابولي طالب بعدم إقامة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم في السعودية وإعادتها إلى إيطاليا وذلك على خلفية الحرب الدائر حاليًا بين الكيان الصهيوني والمقاومة المتمثلة في حركة حماس الفلسطينية.



ولفتت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أن نابولي المتوج بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 1990 يعتبر من بين أربعة أندية إيطالية مُشارِكة في كأس السوبر المقررة بصيغتها الجديدة في السعودية أوائل العام المقبل بجانب لاتسيو وإنتر ميلان وفيورنتينا.



وألمحت الوكالة الإيطالية أن نابولي وفيورنتينا يعتزمان مقاطعة البطولة لكن دي لورينتيس قال إنه يريد فقط إعادتها إلى إيطاليا بسبب مخاوف من أن الرحلة إلى السعودية قد تكون خطيرة.



ونقلت الوكالة الإيطالية تصريحات دي لورينتيس خلال مناسبة في روما: "هل رأيتم ما يحدث في إسرائيل؟! قد يكون هناك حظر جوي على تلك المناطق. كيف يمكنك حتى أن تفكر في وضع 120 لاعبًا تبلغ قيمتهم ما تبلغه على متن طائرة؟! كل هذا فقط من أجل كسب بضعة ملايين أخرى؟! دعونا نفعل ذلك في الملعب الأولمبي (في روما)".



واختتم دي لورينتيس تصريحاته قائلا: "الأمر لا يتعلق برغبتي في مقاطعة البطولة. لقد طالبت فقط بأن نفكر في الأمر وهو تغيير مكان البطولة".



وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن بطولة كأس السوبر كانت من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس الإيطاليين قبل الموسم الحالي وقد تغلّب إنترميلان على جاره ميلان في النسخة الأخيرة التي أُقيمت في الرياض خلال يناير الماضي.



وأكدت الوكالة الإيطالية أن بطلا الدوري والكأس ووصيفاهما سيشاركون في الموسم المقبل في تغييرٍ مماثلٍ لبطولة كأس السوبر الإسباني.



وأفادت الوكالة الإيطالية بأنه كان من المقرر فيما سبق إقامة كأس السوبر الإيطالي بين 4 و8 يناير المقبل لكن وبناءً على طلبٍ من السلطات السعودية في وقت سابق من هذا الشهر تأجل الموعد ليكون بين 21 و25 يناير المقبل.