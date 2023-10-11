نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساليرنيتانا الايطالي عن تعيين إنزاجي كمدرب للفريق لنهاية الموسم الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ساليرنيتانا الايطالي عن تعيين فيليبو إنزاجي كمدرب للفريق خلفا لباولو سوزا حتى نهاية الموسم الجاري.

ساليرنيتانا الايطالي عن تعيين إنزاجي كمدرب للفريق

وجاء قرار إقالة المدرب البرتغالي عقب النتائج السيئة التي حققها إذ يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ثلاث نقاط، وفشل في الفوز في أي مباراة بجانب أودينيزي وكالياري.

ويمتد عقد إنزاجي مع النادي الجنوبي حتى نهاية الموسم الجاري.

فان فيليبو بإنزاجي، هو الشقيق الأكبر لسيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان.

وحصل إنزاجي الآن على فرصة أخرى في التدريب في دوري الدرجة الأولى عقب آخر تجربة له مع بينيفينتو في موسم 2020-2021 واحتل المركز الـ18 وهبط لدوري الدرجة الثانية.

وتعد التجربة الأخيرة لإنزاجي مع ريجينا إذ رحل عن النادي في شهر أغسطس المنقضي.

ومن المقرر فأن إذا أكمل إنزاجي الموسم مع فريقه الجديد فسيواجه شقيقه سيموني المدرب لـ إنتر ميلان في الدور الثاني من الدوري.