نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في برشلونة قبل لقاء الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي برشلونة الاسباني، ضربة موجعة بعد تعرض جافي لاعب نادي برشلونة لإصابة خلال تدريبات اليوم الثلاثاء في تدريبات منتخب إسبانيا.

وأعلنت إذاعة كادينا سير الإسبانية عن إصابة جافي دون الكشف طبيعة الإصابة أو مدة الغياب المقررة له.

وأكد التقرير الإذاعي أن جافي سيغيب بشكل مبدئي عن مباراة الماتادور ضد أسكتلندا يوم الخميس المقبل وأيضا ضد النرويج يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

ويلاقي منتخب إسبانيا أسكتلندا والنرويج في التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو 2024.

ويعتبر مشاركة جافي ضد نادي ريال مدريد في الكلاسيكو يوم 28 من الشهر الجاري في محل شك حتى تظهر باقي التفاصيل عقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ويواجه نادي برشلونة نظيره نادي ريال مدريد في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويعاني نادي برشلونة من إصابات عديدة ومهددة أيضا بعدم اللعب ضد نادي ريال مدريد مثل روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونج ورافينيا وبيدري وجول كوندي.

ويحتل نادي برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، ويبتعد عن غريمه نادي ريال مدريد المتصدر بثلاث نقاط.