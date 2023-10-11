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أحمد جودة - القاهرة - اليوم .. 10 مباريات قويه في افتتاح دوري القسم الثاني ب
تقام اليوم الاربعاء في الرابعه عصرا 10مباريات قوية بمجموعتي بحري والاسكندريه في افتتاح دوري الممتاز ب الجدبد الذي يطبق لاول مره بمشاركه 6 مجموعات.
مباريات المجموعة الخامسة
--على ملعب شربين يصطدم فريق بايونيرز بقيادة خالد متولي بفريق مركز شباب تلا بقيادة عبد الله الجنادى.
- على ملعب نادي اتحاد نبروه يواجه فريق اتحاد نبروه بقيادة عبد الفتاح عبد الرزاق فريق المنصورة بقيادة عبد الطيف الدومانى.
– على ملعب نادي بلقاس يلتقي فريق بلقاس بقيادة بلبل بيومي مع فريق بنى عبيد بقيادة أكرم عبد المجيد.
- يستضيف نادي المالية لقاء صعب بين فريق مالية كفر الزيات بقيادة ياسر عبد الواحد فريق الصيد بالمحلة بقيادة طارق محجوب.
- على ستاد كفر الشيخ يلعب فريق كفر الشيخ بقيادة عبد الناصر محمد مع فريق شباب القزازين بقيادة سامح العربى.
مباريات المجموعة السادسة
1- ملعب نادي ألعاب دمنهور يصطدم فريق دمنهور بقيادة كمال فريد بفريق الاوليمبي بقيادة محمد كيتا.
2- على ملعب نادي سبورتنج يواجه فريق سبورتنج بقيادة تحمد فاروق فريق طلائع الاسطول بقيادة هشام حنفى.
3- يستضيف ستاد جامعة الإسكندرية لقاء صعب بين فريق دلفى بقيادة حمدى السيد مع فريق الهلال الضبعة بقيادة محمد عظيمة.
4- على ملعب نادي الحمام يلتقي فريق الحمام بقيادة محمد كابوريا مع فريق المجد السكندري بقيادة محمود التركي.