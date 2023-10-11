نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أوسوريو يحدد موعد حسم مصيره مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة داخل قلعة الفارس الأبيض، عن اقتراب رحيل المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق بعد المستوى الفني الباهت الذي يظهر به الفريق.

ويواجه المدرب الكولومبي، موجة كبيرة من الانتقادات منذ بداية الموسم الحالي، خاصة مع البداية المتواضعة التي ظهر بها الأبيض في بطولات الموسم الجديد.

أزمة جديدة تواجه أوسوريو

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مستاء من بعض الأحداث داخل النادي".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أوسوريو يشعر باستياء كبير من الأنباء التي تتردد عن اقتراب رحيله وعدم وجود الاستقرار بالنسبة له، وينتظر وصول المجلس الجديد لتحديد موقفه".

وأختتم أمير هشام: "المدير الفني يخطط لطلب بعض الأمور والتي يأتي في مقدمتها صفقات جديدة وتجديد عقود بعض اللاعبين على المجلس الجديد، من أجل تلبية تلك المطالب".