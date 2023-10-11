متى تقام مباراة الأرجنتين ضد باراجواي في تصفيات مونديال 2026؟

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة العالمية لمتابعة مباراة الأرجنتين وباراجواي وذلك ضمن تصفيات مونديال ٢٠٢٦.

موقف الأرجنتين وباراجواي في تصفيات مونديال 2026

يحتل الأرجنتين صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في مباراتين بينما يحتل منتخب باراجواي المركز السادس برصيد نقطة واحدة بعد التعادل في مباراة وخسارة أخرى.

موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات مونديال 2026

من المقرر أن تقام مباراة الأرجنتين وباراجواي يوم الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ وذلك ضمن منافسات مونديال ٢٠٢٦.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثالثة صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.