نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع منتخب مصر يؤكد جاهزيته لمواجهتي زامبيا والجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مدافع المنتخب الوطني المصري ولاعب فريق بيراميدز أحمد سامي عن تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به، والجاهزية لخوض مباريات المنتخب خلال معسكر الإمارات.

انضمام أحمد سامي لمنتخب مصر بعد التعافي من الإصابة

وأعرب اللاعب عن سعادته البالغة في انضمامه للمرمى الأول في معسكر المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

ويخوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين خلال معسكر الإمارات، وذلك في السابعة من مساء الخميس أمام منتخب زامبيا، والمباراة الثانية مساء الاثنين المقبل أمام المنتخب الجزائري.

واصطحب فيتوريا 25 لاعبًا لمعسكر الفريق في الإمارات، وجاءت الاسماء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد حمدي، عمرو كمال عبد الواحد، محمد هاني، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي.

خط الوسط: أحمد سيد زيزو، طارق حامد، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، حمدي فتحي، محمد النني، محمود حمادة، مصطفى فتحي، عمر مرموش، حسين الشحات، محمود حسن "تريزيجية".

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، مروان حمدي.