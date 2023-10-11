نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النرويج ضد قبرص في تصفيات أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب النرويج الأول لكرة القدم بقيادة نجمه الدولي إيرلينج هالاند، لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب قبرص، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة النرويج ضد قبرص في تصفيات أمم أوروبا

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة منتخب النرويج مع نظيره قبرص، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

حيث يحتل منتخب النرويج المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد منتخب قبرص في المركز الأخير دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات تصفيات أمم أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا في موسمه الجديد 2024.