ماهي القنوات الناقلة لمباراة النرويج ضد قبرص في تصفيات اليورو؟

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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع الفجر الرياضي، القنوات الناقلة للمواجهة القوية والمرتقبة التي ستجمع بين منتخب النرويج كع نظيره منتخب قبرص، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة النرويج ضد قبرص في تصفيات أمم أوروبا

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة منتخب النرويج مع نظيره قبرص، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

حيث يحتل منتخب النرويج المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد منتخب قبرص في المركز الأخير دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة النرويج وقبرص في تصفيات أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا في موسمه الجديد 2024، كما سيتم بث مباراة منتخب النرويج ضد قبرص عبر قناة beIN Sports 2.