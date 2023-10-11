نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف مفاجأة عن أزمة أحمد عيد ومنصور في المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن مفاجأة في أزمة عدم توثيق عقود ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

أزمة أحمد عيد وأيمن منصور

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "النادي المصري اضحك عليه في قصة أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، من أحد وكلاء اللاعبين، بالفهلوة".

وتابع: "يهمني العلاقة التي تجمع بين الزمالك والمصري وهي العلاقة التاريخية".

وأكد ميدو أنه أبلغ إداريين النادي المصري البورسعيدي بعدم صحة التوقيع مع الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، لأنهما موقعان على عقد مع الزمالك.

واختتم: "النادي المصري أكمل في إجراءات التعاقد مع الثنائي رغم علم إداريين النادي بعدم صحة التوقيع معهما".