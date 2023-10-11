نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس ضد كوريا الجنوبية الودية والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب تونس لمواجهة نظيرة الجنوب كوري يوم الجمعة القادم الموافق 13 أكتوبر الحالي بستاد سيول كأس العالم في لقاء ودي بينهم استعدادا لخوض مباريات دوري أبطال آسيا وكأس أمم إفريقيا التي ستقام بكوت ديفوار 2024.

- موعد مباراة تونس ضد كوريا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية وانطلاق أحداث مباراة تونس وكوريا فجر الجمعة في تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الثالثة بتوقيت أبو ظبي.

- نتيجة مباراة تونس ومصر

وحقق منتخب نسور قرطاج فوزا كبيرا على نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف وسجل الأهداف كل من عيسى العيدوني وحمزة رفيعة وحمدى فتحي بالخطأ بمرماه وللاخر عمر كمال عبد الواحد.

- ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وكوريا؟

تردد قناة الوطنية التونسية 1

القمر: نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.