نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار منتظر من مجلس حسين لبيب في الزمالك حال نجاحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حسام المندوه، المرشح على منصب أمين صندوق نادي الزمالك، عن قرار منتظر لمجلس حسين لبيب في حال الفوز خلال الانتخابات المقبلة.

قرار منتظر في الزمالك

وأكد حسام المندوه في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور، أن هدف القائمة الموحدة العمل داخل النادي بشكل مؤسسي، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك إعادة تقييم لكافة العاملين في نادي الزمالك.

وأشار إلى أن القائمة الموحدة سوف تشكل لائحة مكافآت وجزاءات لتنظيم العمل داخل نادي الزمالك.

كما ذكر المندوه أن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك له دورًا كبيرًا خارج الملعب وليس داخل الملعب فقط.

وعن رسالته للجمعية العمومية قال: "فكر بعقلك مش بقلبك يوم لما تيجي تختار".