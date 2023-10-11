نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس مصر.. توقيت متابعة مباراة الجزائر والرأس الأخضر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره نظيره الرأس الأخضر، مساء غدًا الخميس، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الشهيد حملاوي، استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة منتخب الجزائر ضد نظيره الرأس الأخضر.

ويلي مباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره الرأس الأخضر، مباراة هامة تجمعه بأحفاد الفراعنة "منتخب مصر" في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

موعد مباراة الجزائر ضد الرأس الأخضر

ويستعد لاعبي منتخب الجزائر لكرة القدم، بقيادة جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب، لمواجهة نظيره الرأس الأخضر، مساء غدًا الخميس، على ملعب الشهيد حملاوي، ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر، والعاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد الرأس الأخضر

وتنقل أحداث مباراة منتخب الجزائر ضد نظيره الرأس الأخضر، على الهواء مباشرة عبر القناة الجزائرية السادسة المخصصة لمباريات كرة القدم.