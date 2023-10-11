نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الجزائر المتوقع لمواجهة الرأس الأخضر.. كتيبة هجومية نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبحث الجماهير الجزائرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن التشكيل المتوقع للمنتخب الجزائري، في مواجهة نظيره الرأس الأخضر، في المباراة المقرر لها مساء غدًا الخميس، على ملعب الشهيد حملاوي، استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026.

ويلي مباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره الرأس الأخضر، مباراة هامة تجمعه بأحفاد الفراعنة "منتخب مصر" في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره الرأس الأخضر.

موعد مباراة الجزائر ضد الرأس الأخضر

ويستعد لاعبي منتخب الجزائر لكرة القدم، بقيادة جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب، لمواجهة نظيره الرأس الأخضر، مساء غدًا الخميس، على ملعب الشهيد حملاوي، ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر، والعاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر ضد الرأس الأخضر

حراسة المرمى: ماندريا

خط الدفاع: ماندي، شايبي، ايمن، كاردي.

خط الوسط: زورقي، عبد اللي، توجاي.

خط الهجوم: بوعناني، نوري، محرز.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد الرأس الأخضر

وتنقل أحداث مباراة منتخب الجزائر ضد نظيره الرأس الأخضر، على الهواء مباشرة عبر القناة الجزائرية السادسة المخصصة لمباريات كرة القدم.