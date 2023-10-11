ميدو يفتح النار على فيتور بيريرا ويتحدث عن اعتزال شيكابالا

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أحمد جودة - القاهرة - فتح أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، النار على فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم.

ميدو ينتقد فيتور بيريرا

يأتي ذلك بعد تصريحات فيتور بيريرا، بشأن الحالات المثيرة للجدل في أول ثلاث جولات في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور أن تصريحات فيتور بيريرا مستفزة، ولا تحمل اعتذار عن الأخطاء المُرتكبة.

وأشار ميدو إلى أن اتحاد الكرة يجب أن يستدعي فيتور بيريرا، وإلا كل الأموال التي تُمنح لفيتور بيريرا، ستكون خسارة.

ميدو يتحدث عن شيكابالا

فيما ذكر ميدو: "شيكابالا، لاعب هنندم عليه لما يبطل كورة، لأنه لاعب جامد جدا، وبيمنح دروس لكل اللاعيبة، وله دور كبير داخل وخارج النادي".

وأضاف: "أرفض فكرة إجبار شيكابالا على الاعتزال.. الكورة بتقول إنه لسة قادر، الكورة بتقول إن شيكابالا لسه قادر ومن أفضل لاعبي الزمالك".