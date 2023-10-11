نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر القادمة أمام ضمك في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة قوية أمام نظيره نادي ضمك مساء السبت المقبل 21 أكتوبر 2023، في الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ما هو توقيت النصر ضد ضمك في الدوري السعودي؟

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية السابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب الأول بارك المباراة المرتقبة بين نادي النصر ضد نظيره ضمك في دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

تذاع أحداث مباراة النصر ضد نظيره ضمك عبر قناة SSC sport 1 السعودية الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

بحتل نادي النصر المركز التالت برصيد 9 نقطة، بينما ياتي نادي في المركز العاشر برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

