نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس نابولي يسخر من لويس إنريكي لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى أوريليو دي لورينتيس، الرئيس التنفيذي لنابولي، بتصريحات ساخرة حول مدرب باريس سان جيرمان الحالي، لويس إنريكي، عقب شائعات حول إقالة رودي جارسيا المحتملة.

تصريحات أوريليو دي لورينتيس بشأن إنريكي

وفقًا لتقرير صادر عن سكاي إيطاليا، من المتوقع أن يستمر رودي جارسيا على مقاعد البدلاء في نابولي على الرغم من النتائج المخيبة للآمال، كما أشار الرئيس التنفيذي للنادي أوريليو دي لورينتيس من خلال تأكيد غير مباشر.

وأدلى مالك بارتينوبي بتعليق حول مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي، الذي كان ناديه مرتبطًا به في بداية الموسم. وقال: “اتصلت بلويس إنريكي والحمد لله ذهب إلى فرنسا، انظر إلى النتائج التي يحصل عليها. حتى أنه لم يقنعني في المفاوضات التي أجريناها لمدة ثلاثة أيام. لقد اتصلت بعدد منهم."

بهذه التصريحات، ادعى دي لورينتيس أن قرار استبدال لوتشيانو سباليتي برودي جارسيا كان قرارًا محسوبًا وأن النادي لن يتخذ قرارات "متسرعة" في الوقت الحالي. وكان إنريكي مرتبطًا بشكل كبير بالانتقال إلى نابولي في الصيف بعد خروج لوتشيانو سباليتي من النادي، لكن الظروف المالية لهذه الخطوة تعني أنه لا يمكن أن تتحقق أبدًا.

لا تزال التكهنات قائمة بشأن مستقبل المدير الفني الفرنسي حيث من المتوقع أن النتائج التي أعقبت عودة كرة القدم للأندية من فترة التوقف الدولي ستحدد فترة عمله في نابولي.