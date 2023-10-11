انت الأن تتابع خبر موعد مباراة النصر القادمة .. تعرف على منافس العالمي بعد انتهاء التوقف الدولي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حالة من التساؤل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 والموافق 26 ربيع الأول 1445 هجرياً من قبل الجماهير حول موعد مباراة النصر القادمة، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، والتي سوف تؤدي إلي توقف الدوري السعودي لمدة 14 يوماًوتعادل النصر جديدة في بطولة الدوري السعودي في نسخته الجديد 2023-2023، أمام أبها بنتيجة هدفين لكل فريق حيث افتتح أوتافيو مونتيرو أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 3، وأندرسون تاليسكا الهدف الثاني لصالح العالمي في الدقيقة 28 وسجل سعد بقير الهدف الأول لفريق أبها في الدقيقة 36 وفي الدقيقة 2+90 سجل الفريق الضيف هدف التعادل عن طريق كارل إكامبي

موعد مباراة النصر القادمة:

[موعد مباراة النصر القادمة]

موعد مباراة النصر القادمة

ويواصل لاعبو النصر السعودي تدريباتهم بها اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري، 26 ربيع الأول 1445 هجرياً اسعتداداً لـ”مباراة النصر القادمة” والتي سوف يلاقي فيها ضمك وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر دور روشن السعودي، يوم السبت الموافق 21 من الشهر الميلادي الحالي.

موعد مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي :

تقام مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي ، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك دوري روشن السعودي:

تقوم مجموعة قنوات SSC السعودية بنقل أحداث مباراة النصر وضمك وبالتحديد قناة SSC1..

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي:

نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3