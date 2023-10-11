نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرازيل ضد فنزويلا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب البرازيل لمواجهة نظيره فنزويلا يوم الجمعة القادم الموافق 13 أكتوبر الحالي في لقاء مرتقب بينهم ضمن منافسات تصفيات يورو 2024 استعدادا لخوض مباريات قوية وكبرى.

- موعد مباراة البرازيل وفنزويلا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية وانطلاق أحداث مباراة الجزائر وكاب فيردي فجر الجمعة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 4:30 بتوقيت أبو ظبي بتعليق حماد العنزي.

- ترتيب مجموعة البرازيل وفنزويلا

1- البرازيل 6 نقاط

2- الأرجنتين 6 نقاط

3- كولومبيا 4 نقاط

4- اورجواي 3 نقاط

5- فنزويلا 3 نقاط

6- الاكوادور 3 نقاط

7- بيرو نقطة

8- باراجواي نقطة

- ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا؟

تردد قناة ssc sport

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