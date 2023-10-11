كلوب خسر وجوارديولا يعاني.. شوبير يُبدي غضبه بشأن الهجوم على ڤيتوريا

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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى الإعلامي أحمد شوبير، غضبه بشأن ما يتعرض له البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، من هجوم بعد الهزيمة أمام تونس في المباراة الودية التي انتهت بهدفين لهدف.

شوبير يُبدي غضبه بشأن الهجوم على ڤيتوريا

،قال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "عقب مباراة مصر وتونس رأيت أن هناك حملة على روي فيتوريا، وكأنه ممنوع أن يخسر، والله لو في مدرب في العالم لا يخسر ونذهب ونتعاقد معه"

،وأضاف: "جوارديولا خسر مباراتين متتاليتين، وكلوب خسر ولم يصل لدوري أبطال أوروبا، مدرب البرازيل خسر في كأس العالم، الأرجنتين بطل كأس العالم خسر أمام السعودية، لا يوجد مدرب لا يخسر".

وتابع: "لا يوجد مدرب لا يخسر، فيتوريا حقق أرقام رائعة، كان لديه هدف وهو تجاوز هزيمة إثيوبيا والتأهل لكأس أمم إفريقيا، ومن وقت توليه مهمة التدريب فاز بكل المباريات وتأهل".

واستطرد: "البعض يقول أنه من الطبيعي تأهل منتخب مصر لأمم إفريقيا، وهذا صحيح، لكن لا ننسى أن المنتخب ظل 3 دورات لا يُشارك في البطولة وكان يخسر من منتخبات ضعيفة".

وواصل: "فيتوريا تولى المهمة في 9 مباريات، 5 ودية و4 رسمية، فاز في 8 وخسر مباراة واحدة أمام تونس، وهذا يعني الأرقام رائعة، ومن الممكن أن نخسر في المباريات القادمة، هذا أمر طبيعي مباراة ودية هدفها الأساسي التعرف على اللاعبين".



وشدد مؤكدًا: "ما يهمنا أنه تأهل لأمم إفريقيا، والأهم هو التأهل لكأس العالم، الجزائر بجيله العظيم خرج من الدور الأول في أمم إفريقيا، وخرجوا من كأس العالم، بعدها الاتحاد الجزائري قرر استمرار جمال بلماضي وكان في منتهى العقل والحكمة، وفي أمم إفريقيا القادمة لو لم يُحقق نتائج جيدة وارد يرحل".



وأردف: "الجوهري خسر مباريات مع المنتخب قبل كأس العالم، وحسن شحاته أيضًا خسر مباريات ودية قبل أمم إفريقيا 2006، إذًا المباريات الودية أساسها التقييم، ويجب تدعيم المنتخب والمدير الفني".

وأتم حديثه: " لا يصح أن نعطي الأولوية للأندية على حساب المنتخب، لو في تفاهم بين مدرب المنتخب ومدربين الأندية ممكن، لكن في الحالات الطارئة، ويجب أن لا نجعل مصلحة الأندية فوق المنتخب، في فترة أجندة دولية هذه للمنتخب والاتحاد الدولي هو من يضع هذه الفترة وليس له علاقة بتعارضها مع الاتحادات المحلية والقارية".

وخسر منتخب مصر أمام نظيره التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعت المنتخبين وديًا، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستقام في كوت ديفوار يناير القادم.

