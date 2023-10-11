نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عودة محمود الونش لمباريات الزمالك بداية عام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بالكرة على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء، على ملعب نادي الترسانة ضمن لقاء سموحة المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة مسابقة الدوري الممتاز 2023-2024.

وأدى الونش بعض التدريبات المنفردة الخاصة في إطار البرنامج التأهيلي الخاص به، وخاض المدافع تدريبات بالكرة بشكل منفرد.

ويؤدي الونش المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به بعد خضوعه في وقت سابق لجراحة الرباط الصليبي.

-موعد عودة محمود الونش لمباريات الزمالك

ومن جانبه كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للقلعة البيضاء، عن آخر تطورات تأهيل الونش، والموعد المحتمل لعودته للمشاركة بشكل طبيعى فى تدريبات الجماعية للفريق، ومن ثم المشاركة في المباريات بشكل أساسى.

وأضاف طبيب الزمالك، أن اللاعب يسير بخطى ثابتة فى برنامجه التأهيلي المحدد له، مشيرًا إلى إنه سيواصل التأهيل حتى شهر ديسمبر المقبل.

وأردف الدكتور محمد أسامة، أن الونش سيخضع بعدها لمجموعة من القياسات البدنية وبعض الفحوصات التى يتم بعدها تحديد موعد عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وفي نفس السياق يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.