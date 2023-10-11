انت الان تتابع خبر المحترف " نيمار" يرفض اللعب في الدوري السعودي ويغادر المملكة ويعود إلى البرازيل... التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يبدوا ان الامور لا تسير على ما يرام بين النجم البرازيلي " نيمار " وفريقه الجديد " الهلال السعودي". اذ لم يشارك " نيمار" في المبارة التي خاضها الهلال ضمن مباريات دوري روشن السعوي ، اضد فريق الاخدود في نجران ، وفاز فيها الهلال بثلاثة أهداف نظيف

وذكرت صحيفة اسبانية ان" نيمار" غادر المملكة ، وعزت السبب الى ظروف عائلية .

لكن هذا العذر مشكوك فيه ،خاصة وان " نيمار " لم يحقق شيء يذكر منذ انتقاله للهلال باستثناء هدف وحيد سجله في مرمى فري سارانجي للايراني في اطارمباريات أبطال آسيا.