نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منذ ٨ سنوات.. تعرف على تشكيل الثلاثية للمنتخب المصري أمام زامبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم لخوض أول تجاربه الودية في معسكر الإمارات، وذلك بمواجهة نظيره الزامبي في السابعة من مساء الغد على ملعب هزاع بن زايد.

ونستعرض من خلال "الفجر الرياضي" أبرز ما جاء في آخر مباراة جمعت بين الفراعنة ومنتخب زامبيا.

تقابل المنتخب الوطني أمام زامبيا في آخر المواجهات، على الأراضي الإماراتية، وذلك في الحادي عشر من شهر أكتوبر عام 2015 على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ودخل الأرجنتيني "هيكتور كوبر" المدير الفني السابق للمنتخب الوطني المصري المباراة أمام زامبيا، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، رامي ربيعة، أحمد حجازي، عمر جابر.

خط الوسط: محمود عبد المنعم "كهربا"، طارق حامد، محمد النني، محمد صلاح.

خط الهجوم: باسم مرسي، أحمد حسن "كوكا".

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، سجلها اللاعب أحمد حسن كوكا هدفين، وعمرو جمال هدف واحد.