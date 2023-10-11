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أحمد جودة - القاهرة - دوري القسم الثاني .. تعرف علي تشكيل الأوليمبي ودمنهور في الجولة الأولي أعلن محمد كيتا المدير النادي الأوليمبي تشكيل الفريق المباراه لملاقاة نظيره فريق دمنهور في الجولة الأولي من دوري القسم الثاني ب..

وتقام المباراة اليوم الاربعاء علي ملعب دمنهور في تمام الساعة الرابعة عصرا. وجاء تشكيل الأوليمبي كالتالي:-

محمد طلعت حارس

محمود الملك ومعتمد محسن وعبد الرحمن حسان و محمد سعيد وأمير حجازي وعبد الرحمن لعبه ويحيي ياسر وآليو بادرا وعماد محمد وأحمد هريسه

كما أعلن كمال فريد المدير الفني لفريق دمنهور تشكيل دمنهور.. عمرو الصعيدي حارس وعلي حسين ومحمود شعلان ومنصف وايفونا ومحمود معاذ وأحمد مانجا وأحمد العربي ومحمد صبحي وأحمد ماجد ووليد ديانج.