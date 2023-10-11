نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير الدوري السعودي يفجر مفاجأة بشأن انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مايكل إيمينالو، مدير الدوري السعودي، أن محمد صلاح، نجم نادى ليفربول، مُرحب به دائما، لكن لا يوجد أي ضغط على اللاعب لكي يُبدي موافقته.

ماذا قال مدير الدوري السعودي عن انضمام صلاح؟

وقال إيمينالو في تصريحات صحفية: "محمد صلاح هو أحد اللاعبين المفضلين بالنسبة لي على المستوى الشخصي".

وتابع: "صلاح مُرحب به في الدوري السعودي في أي وقت، لكن لا يوجد إجبار أو ضغط على أي لاعب لكي يأتي".

واختتم: "إذا أراد أي لاعب أن يأتي للسعودية وكانت هناك فرصة للعمل بشكل احترافي مع أحد الأندية سيكون دائما محل ترحيب".

يذكر أن نادي اتحاد جدة السعودي قد عرض على صلاح في الميركاتو الصيفي المنقضي، ما يتجاوز 200 مليون يورو من أجل الإستفادة من خدمات نجم ليفربول.

وقابل نادى ليفربول العرض السعودي بالتمسك باللاعب، وهذا أدى لفشل الصفقة في الانتقالات الصيفية الحالية، كما أن صلاح لم يُبدي رغبة في الانتقال إلى الدوري السعودي.