سيف الوزيري: كل الدعم لأندية سيتي كلوب.. وأخبار مفرحة للأعضاء مع بداية العام الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادت الوطنية للاستثمار الرياضى، أن هناك مفاجآت سعيدة لأعضاء أندية سيتي كلوب في مقدمتها افتتاح فرعين جديدين للنادي خلال العام المقبل للانضمام إلى مجموعة الفروع العاملة حاليًا مع الانتهاء من كافة الإنشاءات في الفروع الحالية.

سيف الوزيري: كل الدعم لأندية سيتي كلوب

وقال الوزيري: نقدم كافة أنواع الدعم لأندية سيتى كلوب، لتؤدى دورها الاجتماعى والثقافى والرياضى، وأن تكون مفرخة حقيقية للمواهب فى مختلف اللعبات، بالمدن والمحافظات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع الدكتور مصطفى عزام، رئيس محلس إدارة مجموعة سيتى كلوب، بمقر المجموعة، وبمشاركة كلا من، الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب وأحمد البحيري عضو مجلس الإدارة والمهندس خالد حافظ رئيس القطاع الهندسي.

واستعراض الاجتماع خطة العمل خلال العام المقبل والاستراتيجية التي أطلقها مجلس إدارة مجموعة سيتي كلوب في إدارة القطاع الرياضي بالفروع بهدف بناء قاعدة رياضية تخدم المنتخبات الوطنية في كافة الألعاب وفق رؤية وطنية تتسق مع توجهات الجمهورية الجديدة برعاية النشء والشباب لضمان حياة كريمة في كافة قطاعات المجتمع، وتطرق الاجتماع أيضا إلى رؤية المجموعة في إدارتها للمنشآت الرياضية بما يكفل لجعلها أول مطور رياضي في المنطقة العربية وعلى مستوى إفريقيا.

وأكد الوزيري أن الدعم الذي تقدمه شركة استادات المالكة لأصول أندية سيتي كلوب غير محدود لمجلس إدارة المجموعة من أجل تحقيق طموح أعضائها وبلوغ أهدافها الرياضية والاجتماعية كنواة حقيقية لبناء جيل جديد يكون إضافة لمجتمعه ولبنة رئيسية في بناء الجمهورية الجديدة التي نطمح جميعًا في نجاحها ونزهو بالانتماء إليها.

ومن جانبه عبر الدكتور مصطفى عزام، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي كلوب، عن خالص اعتزازه، بزيارة المهندس سيف الوزيري، لمقر المجموعة، وعقد اجتماع كان مثمرًا، خرج بنتائج تسعد أعضاء أندية سيتي كلوب فى المحافظات المختلفة.