نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة مصر.. ماذا قدم منتخب زامبيا في 2023؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يضرب المنتخب الزامبي موعدًا في السابعة من مساء الغد مع منتخب مصر الأول، وذلك على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم 2026، وكذلك كأس الأمم الأفريقية 2024.

ونستعرض من خلال الفجر الرياضي أبرز الأرقام والإحصاءات للمنتخب الزامبي في 2023.

خاض المنتخب الزامبي 10 مواجهات خلال العام الجاري، بواقع 4 مباريات في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وخمس مباريات في بطولة كأس كوسافا، ومباراة ودية واحدة.

فاز المنتخب الزامبي في 7 مواجهات، وتعادل في مباراة واحدة، وتلقى الهزيمة في مباراتين.

سجل لاعبو المنتخب الزامبي 18 هدفا، واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

قبل مواجهة مصر.. ماذا قدم منتخب زامبيا في 2023؟

عجز لاعبو المنتخب الزامبي عن التسجيل في مباراتين فقط خلال العام الحالي، وحافظوا على نظافة شباكهم في 3 مباريات.

نجح المنتخب الزامبي في الصعود لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 عقب تصدر المجموعة الثامنة، والتي ضمت منتخب ساحل العاج، جزر القمر، ليسوتو.

توج المنتخب الزامبي ببطولة كأس كوسافا في منتصف يوليو الماضي، بعد الفوز في المباراة النهائية بهدف نظيف أمام منتخب ليسوتو.

وتحمل مواجهة الغد الرقم 11 في عدد المباريات التي خاضها المنتخب الزامبي خلال العام الجاري، والمواجهة الودية الثانية بعد مواجهة المنتخب الكويتي وديًا في يونيو الماضي.

