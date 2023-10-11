نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفاقية هاني العتال.. وصول دفعة جديدة لملابس قطاعات كرة السلة والطائرة واليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الماضية وصول دفعة جديدة من الملابس لقطاعات كرة السلة والطائرة واليد وفقا للاتفاق الذي أبرمه هاني العتال المرشح على مقعد النائب.

وصول دفعة جديدة لملابس قطاعات السلة والطائرة واليد

ووصلت في الساعات الماضية الدفعة الأولى من الملابس الاصلية من الشركة المسؤولة عن توريد الملابس للفريق الأول لهذه القطاعات من أجل أن يرتدي اللاعبون نفس ما يرتديه لاعبو الفريق الأول.

وقام هاني العتال في الأيام الماضية بالتعاقد مع الشركة المسؤولة عن توريد الملابس لنادي الزمالك من أجل توريد ملابس لقطاعات السلة واليد والطائرة ليرتدي اللاعبون نفس ما يرتدوه لاعبي الفرق الأولى وحتى يكون شكل نادي الزمالك في افضل صورة.