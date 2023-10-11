روي فيتوريا قبل مواجهة زامبيا: نسعي للفوز وباب المنتخب مفتوح للجميع

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني عن مواجهة زامبيا غدا ضمن مباريات الفراعنة الودية قبل خوض تصفيات كأس العالم 2026 بجانب كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

تصريحات روي فيتوريا

وقال روي فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي:" أشكر الإمارات على حسن التنظيم والاستضافة والأجواء تساعد على تحقيق الأهداف من المعسكر.

واضاف:" كنا نتمنى أن يكون لدينا وقت أطول للاستعداد لمواجهة زامبيا.

وتابع:" ودية زامبيا ستكون صعبة نظرا لامتلاك المنافس لاعبين مميزين

وأتم:"اللاعب المصري يكون في غاية السعادة عند استدعائه للمنتخب ونحن أسرة واحدة

ووجه رسالة قائلا:" باب المنتخب مفتوح دائما للجميع وأثبتنا ذلك في أكثر