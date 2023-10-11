نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مرتضى منصور يظهر من جديد ويفتح النار على قائمة حسين لبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعزول، هجوما قويا على قائمة حسين لبيب "القائمة الموحدة" المرشحة لانتخابات مجلس إدارة القلعة البيضاء المقبلة.

ونشر مرتضى منصور بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتوعد فيه لقائمة حسين لبيب.



وجاء البيان كالتالي: "انتظرونا مرتضي منصور بعد طول صمت حفاظا علي استقرار النادي يرد بالمستندات علي اكاذيب اللجنة المزمع تعينها لتدير النادي برئاسة حسين لبيب المسماة قائمة موحدة " قائمة كدة وكدة " للتحايل علي القانون وهم يعلمون أنها لجنة ستعين ويعلمون من الذكي الذي اختار هذه القائمة الوهمية وللاسف فاته ان شعب مصر وخاصة الزملكاوية اذكياء جدا وان 9 من اللجنة أو القايمة الوهمية كانوا في اللجنة اللي خربت النادي منذ عامين أو كانوا مرشحين في الانتخابات الماضية وقبل الماضية ورفضتهم الجمعية العمومية واسقطتهم جميعا.



كفي كذب وتضليل وتشهير انتظروا الرد بالمستندات التي اتحدي ان يكذبها دكر من المنتشرين في كل القنوات والمواقع والصحف.



الكيل فاض والصبر نفذ ويجب كشف هؤلاء المتآمرين الذين يحاولون هم وانصارهم تضليل الرأي العام دون ان يكون في ايدهم مستند واحد يؤكد اكاذيبهم".