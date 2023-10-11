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أحمد جودة - القاهرة - فوز بايونيرز وسبورتنج وكوم حمادة وتعادل المنصورة بمجموعتي بحري بالقسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات اليوم بمجموعتي بحري بدورى القسم الثاني ب عن فوز فريق بايونيرز على فريق مركز شباب تلا بهدف دون رد سجله عبد المنان المدثر في الدقيقة 37 بالشوط الثاني.

وشهد اللقاء طرد لاعب تلا اسلام قطب بالدقيقة 27 للشوط الثاني.



-- تعادل كفر الشيخ مع مركز شباب القزازين بهدفين لكل منهما حيث تقدم كفر الشيخ بهدف محمود المنشاوي في الدقيقة 22 وتعادل عماد القزاز في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني تمكن بلال زكريا من إحراز الهدف الثاني لكفر الشيخ في الدقيقة 2 وإدرك عماد القزاز الهدف الثاني للقزازين وله من ركلة جزاء في الدقيقة 19.



-- تعادل اتحاد نبروه مع فريق المنصورة دون أهداف.



-- تعادل فريق مالية كفر الزيات مع فريق الصيد بالمحلة دون أهداف.



وتختتم الجولة الخميس بلقاء فريق بلقاس مع بنى عبيد على ستاد نبروه.

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نتائج المجموعة السادسة



-- فوز فريق كوم حمادة على فريق اسكندريه للبترول بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم فريق اسكندريه بهدف دون رد سجله عبد الرحمن جمال بالدقيقة 41.



وتمكن فريق كوم حمادة من تسجيل هدفين في الشوط الثاني عن طريق أحمد صلاح عفيفي من ركلة جزاء في الدقيقة 35 وأحمد مجدي الهدف الثاني في الدقيقة 38 من الشوط الثاني.



-- فوز فريق سبورتنج على فريق طلائع الاسطول بهدف دون رد سجله عبد الرحمن السويسى في الدقيقة 16 من الشوط الثاني.



- تعادل دمنهور مع فريق الاولمبي بهدف لمثله حيث تقدم فريق الاولمبي بهدف محمد عبد الرحمن لعبه في الدقيقة 23 وتعادل محمود معاذ لدمنهود من ركلة جزاء في الدقيقة 40.



-- تعادل الحمام مع فريق المجد السكندري دون أهداف.

وإهدر فريق المجد ركلة جزاء في الدقيقة 10

-- تعادل دلفى مع فريق الهلال الضبعة دون أهداف.