نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب زامبيا يثير القلق قبل مواجهة الفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت جنسية مدرب منتخب زامبيا أفرام جرانت القلق في الساعات الأخيرة وذلك كونه يحمل جنسية الكيان الصهيوني.

وجاءت المفاجاة عندما نشرت المعلومات الخاصة بالمدرب ليوجه العديد من التساؤلات حول موقف اتحاد الكرة اتجاه المدرب والذي يتزامن مع أحداث الأراضي الفلسطينية.

ترقب وأجواء مشحونة

وتقام المباراة مساء الخميس وسط ترقب من قطاع جماهير كرة القدم للأحداث وتحديدا تعامل لاعبي الفراعنة مع جرانت سواء بالمصافحة والحديث مع اللاعبين أو التجاهل التام تضامنا مع الأحداث القائمة في فلسطين.

وعلى غرار الموقف الحالي حدثت المشكلة من قبل عندما خاض محمد صلاح مباراة مع بازل السويسري آنذاك أمام فريق إسرائيلي، على ملعب الأخير ليكتفي بالملامسة بقبضة اليد فقط.

ومن جانب آخر دعى محمود كامل عضو نقابة الصحفيين الزملاء مقاطعة المؤتمر الصحفي وعدم نقل تصريحات تابعة للمدرب.

وتقام المباراة غدا، الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء، بتوقيت القاهرة، على استاد هزاع بن زايد في العين.