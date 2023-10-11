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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق طرابزون سبور التركي ومنتخب مصر قائلا: "هدفنا التأهل لكأس العالم ونتحدث مع اللاعبين عن حلم العودة للمونديال مجددا".

وأضاف محمود حسن "تريزيجيه" خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا قبل مواجهة زامبيا وديا قائلا “ الروح أهم ما يميز منتخب مصر وكل اللاعبين علي قلب رجل واحد ومباراتا زامبيا والجزائر قويتان ونسعي للنجاح في هذا التحدي ومستوي المنتخبات في افريقيا تطور وسنبذل كل ما لدينا لتحقيق بطولة لبلدنا”.

تريزيجيه: هدفنا العودة لكأس العالم مجددا وعودة النني إضافة للمنتخب

وأشار محمود حسن " تريزجيه " عقب أنضمام محمد الننى لاعب فريق الارسنال الانجليزى إلى معسكر منتخب مصر المقام حاليا عقب شفائه من الإصابة قائلا " محمد النني لاعب كبير وعودته اضافة قوية لنا ".

ويختتم منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روى فيتوريا، تدريباته اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة زامبيا وديا غدًا بالإمارات في المعسكر الذي يلاقي فيه الفراعنة زامبيا والجزائر استعدادًا لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي المباراة التي يستضيفها ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول أول أمس الاثنين باستاد طحنون بن زايد بمدينة العين الإماراتية استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر الجاري في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وبطولة أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار