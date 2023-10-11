انت الان تتابع خبر صدق او لا تصدق .. انكشاف الديانة الحقيقية للاعب نادي الاتحاد ’’كريم بنزيما‘‘ والتي أخفاها عن أقرب المقربين وابقاها سراً!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -أصبح اللاعب الفرنسي كريم بنزيما واحدًا من أبرز لاعبي فريق الاتحاد السعودي في الموسم الحالي لدوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

يظهر بنزيما على أرض الملعب بمستوى استثنائي حيث نجح في تسجيل 3 أهداف رائعة وصنع تمريرتين حاسمتين خلال 6 مباريات خاضها مع الفريق.ما لا تعرفه عن كريم بنزيما

ولد كريم بنزيما في 19 ديسمبر 1987 في ليون بفرنسا وبدأ مسيرته الكروية في سن مبكر، نجم ريال مدريد من أصل جزائري حيث والديه من الجزائر.

بدأ بنزيما مسيرته الاحترافية مع ليون وسرعان ما أثبت نفسه كواحد من المواهب الشابة الواعدة في كرة القدم الفرنسية، وساعد ليون في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي أربع مرات على التوالي (2004-2005 ، 2005-2006 ، 2006-2007، 2007-2008).

حصل ينزيما على لقب أفضل لاعب في الدوري الفرنسي في عام 2008، وفي عام 2009، انتقل بنزيما إلى ريال مدريد في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 35 مليون يورو، حيث أصبح منذ ذلك الحين أحد أكثر اللاعبين نجاحًا وشهرة في تاريخ النادي.

.طوال مسيرته المهنية، اشتهر بنزيما بقدراته الرائعة في تسجيل الأهداف، ومهاراته الفنية وقدرته على اللعب في عمق الهجوم أكثر والتواصل مع لاعبي خط الوسط، ويتميز بلياقته البدنية الرائعة كما أنه مراوغ ممتاز وقادر على خلق فرص التهديف لنفسه ولزملائه في الفريق.

ديانة كريم بنزيما هي الإسلام. يعتنق بنزيما الدين الإسلامي ويظهر ذلك من خلال نشره للصور التهنئة بالمناسبات الدينية على حساباته المختلفة.أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عن إصابة بنزيما في عضلة الفخذ اليمنى، وسيحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 7 أيام. وبالتالي، سيغيب عن مباراة الفريق في كأس الملك السعودي.

قد سبق وأن غاب بنزيما عن بعض مباريات فريقه بسبب الإصابة، وشارك في 6 مباريات هذا الموسم وسجل 3 أهداف وصنع اثنين.