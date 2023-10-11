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أحمد جودة - القاهرة - أبدى خالد جلال المدير الفني الجديد لنادي فاركو سعادته بتولي القيادة الفنية للفريق خلال الموسم الحالي من بطولة المصري الممتاز.

وأكد خالد جلال أن فاركو فريق كبير وأثبت خلال الموسمين الماضيين كفاءته منذ صعوده للدورى الممتاز.

وأضاف بأنه رحب بفكر تدريب الفريق، عندما تحدث معه مسئولو النادي، وهنا الأجواء تساعد كثيرًا على نجاح أي مدرب.

خالد جلال يكشف عن أهدافه مع فاركو

وتابع بأن فاركو يمتلك لاعبين مميزين، يستحقوا انضمامهم لمنتخب مصر، وإنه يسقدم أداء جيد، ولكن بالعمل والتدريب.

وأضاف جلال بأنه يريد توصيل رسالة للاعبين بأن الفريق لا بد أن يفرض شخصيته في كل مباراة، والفريق يكون فعل وليس رد فعل حتى مع الفرق الكبرى، وهذا سيأتي بشكل تدريجي.

وأوضح مدرب فاركو الجديد بأن هناك سوء حظ واجه الفريق في الثلاث مباريات الماضية، والمدرب السابق قدم عمله على أفضل ما يكون، وأنه سيكمل هذا العمل مع اضافة وجهة نظره، وسيستغل فترة التوقف الحالية من أجل إعداد الفريق بشكل جيد للمباريات القادمة.

