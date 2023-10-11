نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ليونيل سكالوني عن جاهزية نجم منتخب الأرجنتين للمشاركة في المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن جاهزية لونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي للمباريات المقبلة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وتحدث ليونيل سكالوني: "لا يزال لدينا تدريب قبل المباراة، إنه مهم بالنسبة لميسي، لقد رأيناه جيدًا سنتحدث معه قبل التدريب لنرى ما إذا كان سيلعب بشكل أساسي أم لا".

وأكمل: " عدم مشاركة ميسي كثيرا في المباريات الفترة الماضية مع إنتر ميامي الأمريكي، ليس مشكلة ولن يؤثر كثيرا علينا، فيما يخص المنتخب لدى ميسي مباريات حتى بداية التوقف القادم وما سيحدث بعد ذلك لن أتحدث عنه.

وأختتم حديثه قائلا: "سيحصل على إجازاته المستحقة وسيعود للتدريبات مع فريقه في وقت لاحق ولكن ذلك لن يؤثر كثيرًا على خطط المنتخب".

وسيواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب باراجواي يوم الجمعة المقبلة الموافق 13 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثانية فجرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

