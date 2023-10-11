أول تصريح من كارلو أنشيلوتي بعد حصوله على لقب الدكتوراه من جامعة بارما

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد، عن سعادته بعد حصوله على لقب الدكتوراه الفخرية من جامعة بارما الإيطالية اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023.

أول تصريح من كارلو أنشيلوتي

وتحدث كارلو أنشيلوتي: " كرة القدم هي أسلوب حياة. لقد نلت هذا الشرف، وسيقول البعض إنني أجريت عددًا قليلًا من الاختبارات. في الواقع، لقد أجريت العديد من الاختبارات وأجري اختبارًا كل ثلاثة أيام. سأخبر لاعبي فريقي أنه يمكنهم مناداتي بالدكتور".

وأكمل: " جمال كرة القدم ليس في الفرد، بل في المجموعة، وليس في العمل، ولكن في الشغف الذي سمح لي بتكريس نفسي لكرة القدم لمدة 44 عامًا وهذا شيء لا يمكنك شراؤه في السوق.. عدم القدرة على التنبؤ بما سيحدث في هذه الرياضة. إنه يمنحني شغفًا قويًا للاستمرار".

وأضاف مدرب ريال مدريد: " التوازن عنصر مهم في الحياة وفي الرياضة. من المستحيل أن تتحسن الموهبة. إما أنها موجودة أو أنها غير موجودة. كان مارادونا يتمتع بموهبة كبيرة، ولم يكن من الممكن تعليمه كيفية المراوغة بشكل أفضل".

وأتم حديثه قائلًا: " الرياضة كانت مدرسة حياة عظيمة بالنسبة لي. علمتني المنافسة والسلوك بالطريقة الصحيحة لتحسين شخصيتي. علمتني كرة القدم أشياء كثيرة، مثل بناء العلاقات مع الآخرين، واحترام الآخرين، واحترام القوانين، واحترام المدربين والرؤساء".

ويقود كارلو أنشيلوتي كتيبة ريال مدريد في الموسم الكروي الحالي، ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 9 جولات، برصيد 24 نقطة، فاز في 8 مباريات وخسر في لقاء واحد.