نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار ناري من بيريرا اتجاه أعضاء لجنة الحكام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر رئيس لجنة الحكام المصرية فيتور بيريرا فرض حظر إعلامي على جميع أعضاء لجنة الحكام المصرية.

وجاء سبب الحظر بعد واقعة اشتبه فيها بتواجد حكم من الراسبين في الاختبارات الأخيرة في مباراة من مباريات دوري المحترفين.

الواقعة علق عليها عضو لجنة الحكام أحمد الجارحي والذي جاء رده بأن ما حدث تشابه أسماء بين حكمين أحدهما من منطقة البحيرة والاخر من اسيوط والحكم الناجح هو من خاض المباراة.

اتحاد الكرة يصرف مستحقات الممتاز المتأخرة

ومن سياق اخر صرف اتحاد الكرة المصري مستحقات ثلاث جولات عائدة للموسم الماضي الذي لم يتحصل فيه حكام الممتاز على مستحقاتهم.

وجاء مجموع ما صرفه الاتحاد 800 ألف تقريبا لينتظر تحديد موعد اخر لصرف باقي الجولات ونسختي كأس الرابطة.

