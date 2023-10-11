نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الغندور حكما لمباراة المنتخب الأولمبي والأردن الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اتحاد الكرة المصري عن إسناد قيادة مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره الأردني للحكم أحمد الغندور.

ويعاون الغندور شريف عبد الله مساعد أول، هاني عبد الفتاح مساعد ثان، بينما يتواجد محمد عباس قابيل حكما رابعا.

المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته

ويواصل المنتخب المصري الأولمبي تدريباته من أجل مواجهة المنتخب الأردني غدا مساء الخميس ويتوجه بعدها إلى أوزبكستان يوم الجمعة لمواجهة منتخبها الأولمبي يوم الاثنين المقبل.

وتأتي المواجهات الودية من أجل الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

بينما على الجانب الاخر يستعد المنتخب الأول لمواجهة زامبيا غدا ومن ثم مواجهة الجزائر في الإمارات.