الأشعة تحسم مدة غياب نجم الزمالك بعد الإصابة في العضلة الأمامية

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أحمد جودة - القاهرة - يخضع يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لأشعة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة للاطمئنان على تطورات الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية.

الأشعة تحسم مدة غياب أوباما

وكان "أوباما" خاض تدريبات علاجية على هامش مران اليوم الذي أقيم على ملعب الترسانة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وستحدد الأشعة التي سيجريها " أوباما" حالة اللاعب الطبية، للوقوف على موعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.