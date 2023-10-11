هاري كين: فخور ببدايتي مع بايرن وانا مشجع لتوتنهام

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مهاجم بايرن ميونخ، هاري كين، أنه غير نادم على الانضمام إلى "البافاري"، مشيرًا إلى أنه فخور ببدايته مع الفريق الألماني.

انتقل كين المتواجد حاليًا في معسكر المنتخب الإنجليزي من توتنهام الذي قضى فيه كل مسيرته الكروية إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي، بهدف الفوز بالألقاب وتحقيق قفزة في مسيرته الرياضية.

وقال: "قضيت هناك فترة طويلة وكل أصدقائي لا يزالوا هناك، ولذلك يبدو الأمر غريبًا ولكن في الحياة وفي كرة القدم يجب الانطلاق لخوض المغامرة التالية، أنا الآن أحاول العثور على منزل وتعلم اللغة والتعرف على زملائي الجدد، كل تركيزي الآن مع بايرن، أنا هنا ولدي رغبة وعزم على ألا أشعر بالندم".

وبدأ المهاجم الإنجليزي الموسم بتسجيل تسعة أهداف في أول عشر مباريات، في حين يتصدر فريقه السابق توتنهام ترتيب الدروي الإنجليزي لأول مرة خلال ثلاث أعوام.

وقال: "أنا مشجع لتوتنهام وسعيد بأنهم في وضع جيد، لا يوجد فريق في "البريميير ليغ" أتمنى له الفوز غير توتنهام".