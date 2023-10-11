أحمد جودة - القاهرة - كيتا المدير الفني للأولمبى : أدينا مباراه جيده أمام دمنهور

أعرب محمد كامل كيتا المدير الفنى لفريق الأولمبى عن رضاه عن أداء فريقه اليوم أمام دمنهور على ملعب الأخير والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في افتتاح دوري القسم الثاني ب.

وأضاف كيتا فى تصريحات الخاصة لموقع الفجر أن فريقه كان يواجه فريق له اسم كبير فى دورى المظاليم وأحد الفرق التى تنافس على الصعود ورغم ذلك تقدم الأولمبى خارج ملعبه قبل أن يدرك دمنهور التعادل.

واعتبر كيتا أن البداية تعتبر جيدة لفريق الأولمبى معربا عن أمله فى الفوز على سبورتنج فى الجولة الثانية.