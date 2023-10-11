نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. زد يتعاقد مع ثنائي الطيران لتدعيم صفوف فريق الكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسئولو نادي زد اف سي لكرة القدم النسائية في التعاقد مع اللاعبة يارا صبري واللاعبة منة منصور ثنائي فريق الطيران لكرة القدم النسائية، لتدعيم صفوف زد إستعدادًا للمشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية موسم 2023-2024.

نادي زد يضم يارا صبري ومنة منصور

و تم اتمام التعاقد بين مسئولو الناديين بعد الاتفاق على المقابل المادي بمبلغ قدره 350 ألف جنيه مقابل حصول زد على خدمات الثنائي لتدعيم صفوف الفريق قبل إنطلاق منافسات الدوري الممتاز

وتعد مشاركة زد اف سي في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية هذا الموسم هي الأولى في تاريخه ويستعد للظهور الأول له بشكل يناسب إمكانيات النادي المادية التي يتميز بها.

وجدير بالذكر ان زد سيحل ضيفًا ثقيلًا على سموحة في أول ظهور للفريقين في الدوري الممتاز للكرة النسائية في الجولة الأولى والمقرر انطلاقها يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري.

وكان قد فاز فريق زد اف سي لكرة القدم النسائية على فريق مودرن فيوتشر بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي، وذلك في إطار استعداد الفريقين لخوض منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية لموسم 2023-2024.